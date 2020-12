Genoa, i convocati per la Fiorentina: recuperato in extremis Marchetti (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il Genoa ha diramato la lista dei convocati per il match di Serie A contro la Fiorentina: recuperato in extremis il portiere Marchetti. L’elenco completo Il Genoa ha diramato la lista dei convocati per il match di Serie A contro la Fiorentina, valevole per la decima giornata di campionato. recuperato in extremis il portiere Federico Marchetti. L’elenco completo: Portieri: Marchetti, Paleari, Zima.Difensori: Bani, Dumbravanu, Ghiglione, Goldaniga, Masiello, Pellegrini, Zapata.Centrampisti: Badelj, Behrami, Czyborra, Lerager, Radovanovic, Rovella, Sturaro, Zajc.Attaccanti: Destro, Pandev, Pjaca, Scamacca, Shomurodov. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ilha diramato la lista deiper il match di Serie A contro lainil portiere. L’elenco completo Ilha diramato la lista deiper il match di Serie A contro la, valevole per la decima giornata di campionato.inil portiere Federico. L’elenco completo: Portieri:, Paleari, Zima.Difensori: Bani, Dumbravanu, Ghiglione, Goldaniga, Masiello, Pellegrini, Zapata.Centrampisti: Badelj, Behrami, Czyborra, Lerager, Radovanovic, Rovella, Sturaro, Zajc.Attaccanti: Destro, Pandev, Pjaca, Scamacca, Shomurodov. Leggi su Calcionews24.com

_SiGonfiaLaRete : #FiorentinaGenoa, i convocati di Maran: torna a disposizione Federico #Marchetti - Fantacalcio : Fiorentina-Genoa, i convocati rossoblu: torna Marchetti - Fiorentinanews : I convocati di #Maran: tanti assenti per il #Genoa, ma c'è un recupero in extremis #Fiorentina #FiorentinaGenoa - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Genoa: i convocati per Firenze - charliemchouse : Genoa: i convocati per Firenze -