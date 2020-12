F1 | Igora Drive potrebbe ospitare il GP di Russia dal 2022

Leggi su oasport

(Di lunedì 7 dicembre 2020)diventare la nuova casa del Gran Premio didi Formula Uno. I 4 chilometri ed 86 metri del modernissimo impianto che sorge a 54 km a nord della città di San Pietroburgo sarebbero i candidati principali per rimpiazzare il tracciato di Sochi, pista che dal 2014 accoglie la massima categoria del motorsport, con pareri non troppo entusiastici dei piloti. Questo nuovo circuito non è ancora stato utilizzato, ma ha già riscosso molto successo. La Superbike e la MotoGP hanno scelto questa location come ‘tappa jolly’ da inserire nei propri programmi in caso di necessità. Le due ruote non sono le uniche ad interessarsi dell’autodromo russo. Il DTM, rinomata categoria tedesca riservata alle vetture turismo, avrebbe dovuto inaugurare nel 2020 la pista, ma l’emergenza sanitaria ha modificato i piani ...