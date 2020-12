Elisabetta Gregoraci lascia il Grande Fratello Vip (Di martedì 8 dicembre 2020) Elisabetta - GF Vip 5 Elisabetta Gregoraci è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Elisabetta Gregoraci al GF Vip 5 – Il percorso - Entra nella Casa alla seconda puntata di venerdì 18 settembre. - La sua avventura è caratterizzata dall’amicizia “speciale” con Pierpaolo Pretelli, con il quale c’è feeling ma non se la sente di andare oltre. Lui ammette l’innamoramento ma non forza la situazione. - Dopo aver superato più di un televoto, nella ventitreesima puntata di venerdì 4 dicembre decide di abbandonare la Casa perché non ha intenzione di “accettare” il prolungamento del programma fino a febbraio 2021 e soprattutto di rinunciare a passare le festività di Natale con il figlio. - Convinta da Signorini, accetta di restare altri tre giorni per trascorrere ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 8 dicembre 2020)- GF Vip 5è una delle concorrenti delVip 5.al GF Vip 5 – Il percorso - Entra nella Casa alla seconda puntata di venerdì 18 settembre. - La sua avventura è caratterizzata dall’amicizia “speciale” con Pierpaolo Pretelli, con il quale c’è feeling ma non se la sente di andare oltre. Lui ammette l’innamoramento ma non forza la situazione. - Dopo aver superato più di un televoto, nella ventitreesima puntata di venerdì 4 dicembre decide di abbandonare la Casa perché non ha intenzione di “accettare” il prolungamento del programma fino a febbraio 2021 e soprattutto di rinunciare a passare le festività di Natale con il figlio. - Convinta da Signorini, accetta di restare altri tre giorni per trascorrere ...

