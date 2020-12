Egitto, altri 45 giorni di carcere per Zaki. Amnesty: “Decisione ingiusta e crudele” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Patrick Zaki resta in carcere in Egitto. La scarcerazione, avvenuta nei giorni scorsi, dei tre dirigenti dell'ong egiziana Eipr con cui collabora il ricercatore egiziano iscritto all'Università di Bologna, aveva fatto sperare in un suo rilascio, ma oggi la terza sezione antiterrorismo del tribunale del Cairo ha prorogato per altri 45 giorni la detenzione preventiva. Zaki, 27 anni, è in carcere in Egitto dal 7 febbraio scorso, quando venne arrestato all'aeroporto del Cairo, al suo rientro dall'Italia. Le accuse che gli sono state contestate sono diffusione di notizie false, incitamento alla protesta e istigazione alla violenza e ai crimini terroristici. Dallo scorso marzo si trova nel carcere di Tora, a sud del Cairo. ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 7 dicembre 2020) Patrickresta inin. La scarcerazione, avvenuta neiscorsi, dei tre dirigenti dell'ong egiziana Eipr con cui collabora il ricercatore egiziano iscritto all'Università di Bologna, aveva fatto sperare in un suo rilascio, ma oggi la terza sezione antiterrorismo del tribunale del Cairo ha prorogato per45la detenzione preventiva., 27 anni, è inindal 7 febbraio scorso, quando venne arrestato all'aeroporto del Cairo, al suo rientro dall'Italia. Le accuse che gli sono state contestate sono diffusione di notizie false, incitamento alla protesta e istigazione alla violenza e ai crimini terroristici. Dallo scorso marzo si trova neldi Tora, a sud del Cairo. ...

