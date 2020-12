Covid, superati i 67 milioni di casi in tutto il mondo (Di lunedì 7 dicembre 2020) Secondo i dati diffusi dalla Johns Hopkins University, i casi di coronavirus a livello globale hanno superato la soglia dei 67 milioni. Stando all'università americana ad oggi si registrano nel mondo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 7 dicembre 2020) Secondo i dati diffusi dalla Johns Hopkins University, idi coronavirus a livello globale hanno superato la soglia dei 67. Stando all'università americana ad oggi si registrano nel...

MediasetTgcom24 : Covid, superati i 67 milioni di casi in tutto il mondo #covid - VoceCamuna : #Coronavirus, in Valle diventano Covid-Free anche #Temù e #Cimbergo - transnazionale : Covid, in Italia superati i 60.000 morti #spaziotransnazionale informa - LaStampa : Superati i 60 mila morti. Arcuri: “Chi ha avuto il Covid-19 non sarà tra i primi a vaccinarsi”. - twolighteyes : #Covid, in #Italia superati i 60.000 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Covid superati Covid, superati i 67 milioni di casi in tutto il mondo TGCOM Pesci e antidepressivi? Colpa del coronavirus?

EDOARDO GIACOVAZZO - Il coronavirus questa volta non c’entra niente, non è la pandemia che ha buttato giu’ il morale della nostra fauna ittica, ma altro. Il tema di quest’articolo infatti è lo sfrutta ...

La campagna Covid di Natale, la denuncia di Rete Sociale Attiva

Prima abbiamo avuto la “Campagna d’Africa” di dittatoriale memoria, ed oggi dopo quasi un secolo ci ritroviamo un altro Governo che dà il via alla “Campagna Covid di Natale ... in alcuni casi la ...

EDOARDO GIACOVAZZO - Il coronavirus questa volta non c’entra niente, non è la pandemia che ha buttato giu’ il morale della nostra fauna ittica, ma altro. Il tema di quest’articolo infatti è lo sfrutta ...Prima abbiamo avuto la “Campagna d’Africa” di dittatoriale memoria, ed oggi dopo quasi un secolo ci ritroviamo un altro Governo che dà il via alla “Campagna Covid di Natale ... in alcuni casi la ...