Covid e Natale, Pregliasco: “Niente abbracci né baci” (Di lunedì 7 dicembre 2020) “E’ vero, il monito lanciato oggi degli esperti dell’Organizzazione mondiale della sanità a Ginevra è importante e deve essere ascoltato: niente abbracci né baci nei giorni delle feste di Natale e fine anno”. Ad affermarlo all’Adnkronos Salute è il virologo dell’Università degli Studi di Milano Fabrizio Pregliasco, che aggiunge: “Dobbiamo fare molta attenzione se ci rechiamo in casa di familiari, specialmente se ci sono persone anziane. Dunque non dimentichiamo mascherina, distanziamento e igiene delle mani. E arieggiamo sempre le stanza”, raccomanda l’esperto. “Ancora oggi -sottolinea Pregliasco – i dati su Covid-19 in Italia diffusi dal ministero della Salute indicano un pensantissimo debito di morte, che inquieta. Il trend dei nuovi positivi è in miglioramento, ma è fondamentale abbassare ... Leggi su udine20 (Di lunedì 7 dicembre 2020) “E’ vero, il monito lanciato oggi degli esperti dell’Organizzazione mondiale della sanità a Ginevra è importante e deve essere ascoltato: nientené baci nei giorni delle feste die fine anno”. Ad affermarlo all’Adnkronos Salute è il virologo dell’Università degli Studi di Milano Fabrizio, che aggiunge: “Dobbiamo fare molta attenzione se ci rechiamo in casa di familiari, specialmente se ci sono persone anziane. Dunque non dimentichiamo mascherina, distanziamento e igiene delle mani. E arieggiamo sempre le stanza”, raccomanda l’esperto. “Ancora oggi -sottolinea– i dati su-19 in Italia diffusi dal ministero della Salute indicano un pensantissimo debito di morte, che inquieta. Il trend dei nuovi positivi è in miglioramento, ma è fondamentale abbassare ...

dellorco85 : La Lombardia è la regione più colpita dal Covid in Italia e tra le più colpite al mondo. Sentire #Fontana dire 'Son… - chetempochefa : 'Perché possiamo fare shopping e non possiamo cenare a Natale insieme? Come funziona il contagio con il covid?' Ce… - Agenzia_Ansa : Nuova ondata di Covid ad Hong Kong e il governo studia nuove misure restrittive per contenere la diffusione del vir… - piergiuseppe36 : RT @fuoridalcorotv: Covid, decreti e Natale senza i tuoi Ci stiamo riducendo ad essere delle amebe? #Fuoridalcoro - TeleradioNews : S.Tammaro. Natale ‘Insieme’ con vari eventi, ma anche con una targa per tutte le vittime del Covid -… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Natale Terza ondata Covid, l'Italia rischia? Di Maio: «Natale a casa» Il Messaggero Covid, Crisanti: "Record di morti in Italia, arriverà la terza ondata"

"La terza ondata in queste condizioni è una certezza. Prima che il vaccino abbia effetto passeranno mesi, ci attende un inverno ...

Roma, l'atmosfera fantastica a Piazza Navona: proiezioni di immagini e colori

Mercatini di Natale 2020 a Roma: perché quest'anno non ci saranno bancarelle e fiere Gli ambulanti sono fermi anche a Roma in vista delle feste natalizie, perché i mercatini di Natale quest'anno non c ...

"La terza ondata in queste condizioni è una certezza. Prima che il vaccino abbia effetto passeranno mesi, ci attende un inverno ...Mercatini di Natale 2020 a Roma: perché quest'anno non ci saranno bancarelle e fiere Gli ambulanti sono fermi anche a Roma in vista delle feste natalizie, perché i mercatini di Natale quest'anno non c ...