Champions, Vidal a rischio per Inter-Shakhtar (Di lunedì 7 dicembre 2020) Antonio Conte rischia di giocarsi la partita della stagione senza il guerriero che con tanta forza ha voluto. Arturo Vidal si è, infatti, allenato a parte ed è a rischio per Inter-Shakhtar Donetsk, la ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 7 dicembre 2020) Antonio Conte rischia di giocarsi la partita della stagione senza il guerriero che con tanta forza ha voluto. Arturosi è, infatti, allenato a parte ed è aperDonetsk, la ...

xCUPCAKESIVAN : quando leggi che Vidal infortunato non giocherà in champions ma realizzi che al suo posto ci sarà Gagliardini - sportli26181512 : Champions, Vidal a rischio per Inter-Shakhtar: sarà rivalutato domani: Champions, Vidal a rischio per Inter-Shakhta… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: #Vidal a rischio per #InterShakhtar: sarà rivalutato domani #Inter #ChampionsLeague - MazelliSofia : Problema muscolare per #vidal in vista della sfida decisiva in champions league - Gazzetta_it : #Vidal a rischio per #InterShakhtar: sarà rivalutato domani #Inter #ChampionsLeague -