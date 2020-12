Cashback, al via la registrazione sull’app IO: è subito intasata di domande (Di lunedì 7 dicembre 2020) Oggi è possibile fare domanda per il bonus Cashback. Fin da subito difficoltà e server in tilt. Eccome com’e andata. Il bonus proposto dal Governo parte decisamente a rilento e in salita. Sono stati moltissimi gli italiani a fare domanda, ma si sono subito dovuti scontrare contro un muro fatto di problemi. Durante la L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 7 dicembre 2020) Oggi è possibile fare domanda per il bonus. Fin dadifficoltà e server in tilt. Eccome com’e andata. Il bonus proposto dal Governo parte decisamente a rilento e in salita. Sono stati moltissimi gli italiani a fare domanda, ma si sonodovuti scontrare contro un muro fatto di problemi. Durante la L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

MEF_GOV : Prende il via l’8 dicembre la fase sperimentale del programma #Cashback. Effettuando almeno 10 acquisti con carte e… - infoiteconomia : Al via iscrizione al cashback su Io, ma l’app non funziona: registrarsi è quasi impossibile - infoiteconomia : Al via le iscrizioni per il Cashback: ma il sistema va in tilt - ConfcommercioUm : Al via il Cashback, come funziona il programma di rimborsi - zazoomblog : Cashback registrazioni al via Record: 6000 accessi al secondo - #Cashback #registrazioni #Record: -