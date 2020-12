Aereo atterra in autostrada: scontro con una vettura -VIDEO (Di lunedì 7 dicembre 2020) Incredibile atterraggio di un Aereo ultraleggero che a causa di un emergenza si ferma in autostrada: scontro con una vettura e disastro sfiorato America sotto shock per quanto successo vicino… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 7 dicembre 2020) Incredibileggio di unultraleggero che a causa di un emergenza si ferma incon unae disastro sfiorato America sotto shock per quanto successo vicino… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

MilanoMagik : RT @Martola__: con 70 metri di luci sull’albero di natale stanotte un aereo ci atterra in cucina scambiandoci per malpensa - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Aereo ultraleggero atterra in autostrada, nessun ferito. E' accaduto in Usa, solo un veicolo danneggiato - ilmessaggeroit : Aereo ultraleggero atterra in autostrada, nessun ferito. E' accaduto in Usa, solo un veicolo danneggiato - robirantucci : RT @Martola__: con 70 metri di luci sull’albero di natale stanotte un aereo ci atterra in cucina scambiandoci per malpensa - francy65888229 : RT @Martola__: con 70 metri di luci sull’albero di natale stanotte un aereo ci atterra in cucina scambiandoci per malpensa -