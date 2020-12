Uomini e Donne anticipazioni: Ida Platano torna? Il regalo restituito a Riccardo (Di domenica 6 dicembre 2020) Il ritorno di Riccardo Guarnieri nel parterre del trono over di Uomini e Donne ha riacceso l’interesse del pubblico appassionato. Le vicende sentimentali del cavaliere legate soprattutto a Ida Platano, con cui la relazione è finita male, hanno coinvolto e fatto dibattere sia i presenti in studio che i telespettatori che in fondo hanno sempre tifato per un lieto fine fra i due. Riccardo ha scelto di tornare a Uomini e Donne perché certo di aver dimenticato Ida, la loro storia è naufragata a pochi passi dall’altare, per motivi legati soprattutto a una non trasparente comunicazione. Oggi Guarnieri ha deciso di riaprire il suo cuore e lo sta facendo con una o più dame tra cui una sua ex conoscenza Roberta Di Padua, attratta dal cavaliere ma diffidente ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 6 dicembre 2020) Il ritorno diGuarnieri nel parterre del trono over diha riacceso l’interesse del pubblico appassionato. Le vicende sentimentali del cavaliere legate soprattutto a Ida, con cui la relazione è finita male, hanno coinvolto e fatto dibattere sia i presenti in studio che i telespettatori che in fondo hanno sempre tifato per un lieto fine fra i due.ha scelto dire aperché certo di aver dimenticato Ida, la loro storia è naufragata a pochi passi dall’altare, per motivi legati soprattutto a una non trasparente comunicazione. Oggi Guarnieri ha deciso di riaprire il suo cuore e lo sta facendo con una o più dame tra cui una sua ex conoscenza Roberta Di Padua, attratta dal cavaliere ma diffidente ...

