Traffico Roma del 06-12-2020 ore 14:30 (Di domenica 6 dicembre 2020) Luceverde Roma dalla redazione Buon pomeriggio e ben trovati in studio Sonia cerquetani ancora disagi al Traffico dovuti al maltempo un po’ su tutta la città l’abbondante pioggia caduta in cui ha provocato diversi allagamenti e bene quindi muoversi moderando assolutamente la velocità chiuso proprio per allagamenti Lungotevere Michelangelo all’altezza di piazza delle Cinque Giornate fuori Roma per incidente possibili disagi al transito lungo la A24 Roma-teramo tra Tivoli e lo svincolo per l’auto sole in direzione della capitale Per quanto riguarda il trasporto ferroviario ancora risulta fico sulle linee Roma Termini Grosseto Fiumicino aeroporto in prossimità di Roma Termini per l’investimento di una persona da parte di un treno restiamo a distanza decreto Natale le giornate del 25 del ... Leggi su romadailynews (Di domenica 6 dicembre 2020) Luceverdedalla redazione Buon pomeriggio e ben trovati in studio Sonia cerquetani ancora disagi aldovuti al maltempo un po’ su tutta la città l’abbondante pioggia caduta in cui ha provocato diversi allagamenti e bene quindi muoversi moderando assolutamente la velocità chiuso proprio per allagamenti Lungotevere Michelangelo all’altezza di piazza delle Cinque Giornate fuoriper incidente possibili disagi al transito lungo la A24-teramo tra Tivoli e lo svincolo per l’auto sole in direzione della capitale Per quanto riguarda il trasporto ferroviario ancora risulta fico sulle lineeTermini Grosseto Fiumicino aeroporto in prossimità diTermini per l’investimento di una persona da parte di un treno restiamo a distanza decreto Natale le giornate del 25 del ...

virginiaraggi : Le “botticelle”, le carrozze che vedete in giro nel centro di Roma, non potranno più circolare per strada, nel traf… - virginiaraggi : Spostate 42 bancarelle dell'Eur, tra via Cristoforo Colombo e piazzale metro. Creavano pericoli per il traffico e p… - virginiaraggi : Grazie a Carabinieri Roma per blitz anti-camorra in Lazio, Veneto e Campania. Arrestate 28 persone, coinvolto anche… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 06-12-2020 ore 13:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Maltempo a Roma, Tevere a rischio esondazione

Sono oltre 100 gli interventi delle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale nelle ultime 24 ore a causa del maltempo in diverse zone della Capitale. Dopo le chiamate di ieri dovute al forte ve ...

Roma, uomo viene investito da un convoglio mentre attraversa i binari: morto sul colpo

Questa mattina intorno alle ore 9:00 un uomo è stato investito da un treno all’altezza dello scalo di San Lorenzo, tra Roma Termini e Roma Tuscolana. Sembrerebbe che l’uomo sia stato urtato dal convog ...

Sono oltre 100 gli interventi delle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale nelle ultime 24 ore a causa del maltempo in diverse zone della Capitale. Dopo le chiamate di ieri dovute al forte ve ...Questa mattina intorno alle ore 9:00 un uomo è stato investito da un treno all’altezza dello scalo di San Lorenzo, tra Roma Termini e Roma Tuscolana. Sembrerebbe che l’uomo sia stato urtato dal convog ...