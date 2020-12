Tanzania | resort in crisi diventa ostello per studenti

BlackPlatinumG : Tutti conoscono #Zanzibar, ma conoscete l'isola di Pemba, nascosta nell'arcipelago di Zanzibar?… -

Ultime Notizie dalla rete : Tanzania resort

Corriere Nazionale

In Tanzania un famoso resort in crisi per la mancanza di turisti legata alla pandemia diventa un ostello per studenti Trasformare la crisi in un’opportunità: in molti hanno proposto questa filosofi ...

Termometri “a distanza” negli hotel per proteggere i clienti

TANZANIA - La catena di hotel e resort Serena ha sviluppato una tecnologia rivoluzionaria che legge la temperatura corporea a pochi metri dall'ingresso nelle sue strutture. Un'innovazione che permette ...