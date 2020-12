Siena, auto finisce in un torrente: morta 43enne (Di domenica 6 dicembre 2020) Siena, 6 dic. - (Adnkronos) - Un'auto guidata da una donna di 43 anni è uscita di strada, lungo la Provinciale delle Pinete a Monticiano (Siena) ed è finita in un torrente. La conducente è morta nell'incidente. E' successo ieri sera poco dopo le 23. Il corpo privo di vita è stato ritrovato dai vigili del fuoco di Siena a circa dieci metri di distanza dalla vettura. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il personale sanitario del 118. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020), 6 dic. - (Adnkronos) - Un'guidata da una donna di 43 anni è uscita di strada, lungo la Provinciale delle Pinete a Monticiano () ed è finita in un. La conducente ènell'incidente. E' successo ieri sera poco dopo le 23. Il corpo privo di vita è stato ritrovato dai vigili del fuoco dia circa dieci metri di distanza dalla vettura. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il personale sanitario del 118.

