Sassuolo, De Zerbi: “Oggi non sono contento, ci è mancata voglia di vincere” (Di domenica 6 dicembre 2020) De Zerbi è amareggiato dopo il pareggio dell'Olimpico: "Non sono contento - dichiara il tecnico del Sassuolo a Sky - , quello che ho detto ieri in conferenza non era per pretattica, oggi ho schierato dei calciatori che non erano al top della forma. Apprezzo il punto ma è mancata la voglia di andarci a prendere i tre punti, se abbiamo intenzione di restare nelle posizioni alte dobbiamo imparare a cercare la vittoria con più forza, nel secondo tempo la Roma ha meritato di vincere più di noi. Qui i giocatori non hanno pressioni, l'unica sono io, ma se i calciatori vogliono arrivare a giocare in squadre di un certo tipo devono dare di più". Poi sulle questioni tattiche: "Nel secondo tempo dovevamo difendere come nel primo tempo, invece siamo stati disordinati". Gli ... Leggi su itasportpress (Di domenica 6 dicembre 2020) Deè amareggiato dopo il pareggio dell'Olimpico: "Non- dichiara il tecnico dela Sky - , quello che ho detto ieri in conferenza non era per pretattica, oggi ho schierato dei calciatori che non erano al top della forma. Apprezzo il punto ma èladi andarci a prendere i tre punti, se abbiamo intenzione di restare nelle posizioni alte dobbiamo imparare a cercare la vittoria con più forza, nel secondo tempo la Roma ha meritato di vincere più di noi. Qui i giocatori non hanno pressioni, l'unicaio, ma se i calciatori vogliono arrivare a giocare in squadre di un certo tipo devono dare di più". Poi sulle questioni tattiche: "Nel secondo tempo dovevamo difendere come nel primo tempo, invece siamo stati disordinati". Gli ...

