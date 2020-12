Sampdoria Milan, infortunio Bereszynski: le condizioni del terzino (Di domenica 6 dicembre 2020) Sampdoria Milan, infortunio Bereszynski: il terzino è costretto a lasciare il campo. Le condizioni del terzino Tegola per la Sampdoria di Claudio Ranieri. Al 17? minuto della partita contro il Milan Bartosz Bereszynski è costretto a lasciare il campo causa infortunio. Per il terzino blucerchiato sospetto stiramento. Per sopperire all’infortunio, Ranieri ha deciso per lo spostamento di Alex Ferrari sulla corsia destra e l’inserimento di Omar Colley in funzione di centrale. Per tutte le notizie sulla Sampdoria vai su sampnews24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 6 dicembre 2020): ilè costretto a lasciare il campo. LedelTegola per ladi Claudio Ranieri. Al 17? minuto della partita contro ilBartoszè costretto a lasciare il campo causa. Per ilblucerchiato sospetto stiramento. Per sopperire all’, Ranieri ha deciso per lo spostamento di Alex Ferrari sulla corsia destra e l’inserimento di Omar Colley in funzione di centrale. Per tutte le notizie sullavai su sampnews24 Leggi su Calcionews24.com

