Roma Sassuolo 0 - 0, le pagelle - Boga e Djuricic inesistenti, bene Ferrari (Di lunedì 7 dicembre 2020) PEGGIORI TODAY Boga 5 - Non era certamente la partita adatta a lui quella di oggi, tutta giocata su un terreno pesantissimo e pieno di pozzanghere dove le sue caratteristiche non possono certo ... Leggi su modenatoday (Di lunedì 7 dicembre 2020) PEGGIORI TODAY5 - Non era certamente la partita adatta a lui quella di oggi, tutta giocata su un terreno pesantissimo e pieno di pozzanghere dove le sue caratteristiche non possono certo ...

ASRomaEN : ?? ???????????????? ?? ?? v. Sassuolo ?? Stadio Olimpico ?? 15:00 CET Forza Roma! ?? #ASRoma #RomaSassuolo - ZZiliani : PROMEMORIA Continuo a pensare che Juve-Napoli si giocherà e che al Napoli verrà tolto l’assurdo punto di penalizzaz… - CB_Ignoranza : Roma-Sassuolo 0-0 Parma-Benevento 0-0 Udinese-Atalanta Rinviata Lockdown in corso. Piove/nevica in tutta italia.… - StrowmanDr : @otiv_tmd3 Come big o medie difficili mancano Sassuolo, Lazio e Atalanta e Juve Noi Roma, Napoli e Juve - Fantacalcio : Roma-Sassuolo 0-0, il video degli highlights -