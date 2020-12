Record Milan: in gol per la trentesima gara consecutiva in campionato (Di domenica 6 dicembre 2020) Il Milan ha stabilito un Record, quello di partite consecutive in gol raggiungendo quota 30 grazie alla rete di Kessié nel primo tempo di Sampdoria-Milan. L’ultima partita in cui la squadra di Pioli ha chiuso senza segnare è stata proprio contro la Sampdoria il 6 gennaio scorso, nel giorno del ritorno di Zlatan Ibrahimovic a San Siro. In quell’occasione l’incontro finì 0-0. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 6 dicembre 2020) Ilha stabilito un, quello di partite consecutive in gol raggiungendo quota 30 grazie alla rete di Kessié nel primo tempo di Sampdoria-. L’ultima partita in cui la squadra di Pioli ha chiuso senza segnare è stata proprio contro la Sampdoria il 6 gennaio scorso, nel giorno del ritorno di Zlatan Ibrahimovic a San Siro. In quell’occasione l’incontro finì 0-0. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

