Profumo solido fai da te | l’idea regalo fatta in casa che mancava!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 6 dicembre 2020) Se siete alla ricerca delperfetto, magari profumato, ed economico ma che faccia bella figura, lo trovate qui: ilfai da te! Un modo alternativo, originale ed ecologico per fare un presente confezionato con le proprie mani per un’amica o la mamma o la sorella. Curiose di scoprire come realizzarlo per Natale? Seguite tutte le indicazioni di seguito e il gioco è fatto!fai da te:in! Realizzare ilfai da te è molto semplice. Gli ingredienti da utilizzare sono di facile reperibilità, potete, infatti trovarli in qualsiasi negozio di prodotti naturali o, se avete difficoltà, potete acquistarli direttamente online. Ricordiamo che ...