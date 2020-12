Prati, maxi rissa in strada in pieno coprifuoco: sei arresti (Di domenica 6 dicembre 2020) Una furibonda rissa scaturita per futili motivi, aggravata dallo stato di alterazione dovuto dall'abuso di bevande alcoliche, ha portato all'arresto, nella tarda serata di ieri, di sei persone, tre ... Leggi su romatoday (Di domenica 6 dicembre 2020) Una furibondascaturita per futili motivi, aggravata dallo stato di alterazione dovuto dall'abuso di bevande alcoliche, ha portato all'arresto, nella tarda serata di ieri, di sei persone, tre ...

H24Prati : Maxi rissa al Pincio, passi avanti nelle indagini dei carabinieri: gli aggiornamenti - - H24Prati : Maxi rissa al Pincio, coinvolta anche la stazione metro Flaminio: indagini in corso - - franco_misci : RT @romatoday: #Prati, maxi rissa in strada in pieno coprifuoco: sei arresti - infoitinterno : Prati, maxi rissa in strada in pieno coprifuoco: sei arresti - Notiziedi_it : Prati, maxi rissa in strada in pieno coprifuoco: sei arresti -