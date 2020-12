Pescatori sequestrati in Libia, manifestazione al porto di Mazara del Vallo: “Poche notizie, come se fossimo ancora a settembre” (Di domenica 6 dicembre 2020) “Oggi non è il 5 dicembre, ma è il primo settembre, siamo rimasti fermi al momento del sequestro“. Lo ha detto ai cronisti Rosaria Giacalone, moglie di uno dei 18 Pescatori bloccati in Libia da 96 giorni. Dai momenti successivi al sequestro dei due pescherecci, Antartide e Medinea, avvenuto a 38 miglia dalle coste libiche, i marittimi si trovano ‘in stato di fermo’ nel carcere-caserma di El Kuefia a pochi chilometri da Bengasi. “Purtroppo abbiamo pochissime notizie, non riusciamo a capire in che situazione si trovano i nostri Pescatori”, dice l’armatore del Medinea, Marco Marrone, a margine di una manifestazione al porto nuovo di Mazara del Vallo, con i pescherecci in sosta per il fermo biologico a ‘suonare’ le sirene in segno di solidarietà. “Abbiamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) “Oggi non è il 5 dicembre, ma è il primo settembre, siamo rimasti fermi al momento del sequestro“. Lo ha detto ai cronisti Rosaria Giacalone, moglie di uno dei 18bloccati inda 96 giorni. Dai momenti successivi al sequestro dei due pescherecci, Antartide e Medinea, avvenuto a 38 miglia dalle coste libiche, i marittimi si trovano ‘in stato di fermo’ nel carcere-caserma di El Kuefia a pochi chilometri da Bengasi. “Purtroppo abbiamo pochissime, non riusciamo a capire in che situazione si trovano i nostri”, dice l’armatore del Medinea, Marco Marrone, a margine di unaalnuovo didel, con i pescherecci in sosta per il fermo biologico a ‘suonare’ le sirene in segno di solidarietà. “Abbiamo ...

