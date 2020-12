Parmigiana di melanzane light (Di domenica 6 dicembre 2020) Quante volte avreste voluto una Parmigiana di melanzane, ma avete evitato per via della dieta o della poca voglia di cucinare? Questa ricetta di è perfetta perché è fatta con le melanzane grigliate, una ricetta facile e leggera. Vediamo insieme la preparazione Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 700 g di melanzane 250 g di provola affumicata 100 g di parmigiano reggiano grattugiato 1 pezzetto di cipolla Sale fino q.b. Olio extravergine d’oliva q.b. Per preparare la iniziamo tagliando a fettine, spesse circa un centimetro, le melanzane. Poi scaldate una padella o una griglia e fate cuocere le melanzane tagliate per almeno un minuto e mezzo per lato. Intanto tagliate la provola o la mozzarella e poi mettete i pomodori nel bicchiere del minipimer insieme alla ... Leggi su termometropolitico (Di domenica 6 dicembre 2020) Quante volte avreste voluto unadi, ma avete evitato per via della dieta o della poca voglia di cucinare? Questa ricetta di è perfetta perché è fatta con legrigliate, una ricetta facile e leggera. Vediamo insieme la preparazione Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 700 g di250 g di provola affumicata 100 g di parmigiano reggiano grattugiato 1 pezzetto di cipolla Sale fino q.b. Olio extravergine d’oliva q.b. Per preparare la iniziamo tagliando a fettine, spesse circa un centimetro, le. Poi scaldate una padella o una griglia e fate cuocere letagliate per almeno un minuto e mezzo per lato. Intanto tagliate la provola o la mozzarella e poi mettete i pomodori nel bicchiere del minipimer insieme alla ...

