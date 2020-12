Mourinho: “Noi in testa per un’altra settimana, è uno spasso” (Di domenica 6 dicembre 2020) José Mourinho, allenatore del Tottenham, ha commentato con grande soddisfazione la vittoria contro l’Arsenal, che blinda gli Spurs in testa alla classifica almeno per un’altra settima, ai microfoni di Bbc Sport: “Siamo molto felici, nella prima frazione abbiamo controllato la partita come avremmo voluto e siamo stati concreti. Abbiamo fatto sette punti nelle ultime tre ed erano contro Manchester City, Chelsea e Arsenal, è vero, ma alla prossima avremo il Crystal Palace e in Premier League puoi capitare che tu possa perdere punti in certe occasioni. Pensiamo partita dopo partita e ci godiamo il momento. Per un altra settimana staremo in testa alla classifica: è uno spasso“. Foto: Twitter Tottenham L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 6 dicembre 2020) José, allenatore del Tottenham, ha commentato con grande soddisfazione la vittoria contro l’Arsenal, che blinda gli Spurs inalla classifica almeno persettima, ai microfoni di Bbc Sport: “Siamo molto felici, nella prima frazione abbiamo controllato la partita come avremmo voluto e siamo stati concreti. Abbiamo fatto sette punti nelle ultime tre ed erano contro Manchester City, Chelsea e Arsenal, è vero, ma alla prossima avremo il Crystal Palace e in Premier League puoi capitare che tu possa perdere punti in certe occasioni. Pensiamo partita dopo partita e ci godiamo il momento. Per un altrastaremo inalla classifica: è uno spasso“. Foto: Twitter Tottenham L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ecatetriformis : RT @Lorenzociminho: @il_Malpensante Noi interisti saremo sempre di parte nel giudicarlo. E come darci torto. Ma chi parla di Mourinho finit… - Lorenzociminho : @il_Malpensante Noi interisti saremo sempre di parte nel giudicarlo. E come darci torto. Ma chi parla di Mourinho f… - cippiriddu : @Tractor220510 Mourinho passa erroneamente alla storia come difensivista perché ha giocato alcune partite arroccato… - PanzerUberAlles : @Ryos_27 @keymor_ certo che interessa vincere... ma c'è anche modo e modo... mourinho i campionati li ha vinti con… - Tractor220510 : @SantucciFulvio @fabbricainter 'Good guys never wins.' Lo dice Mourinho ai giocatori del Tottenham in 'All or nothi… -

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho “Noi Comunicati politici e associazioni UsCatanzaro.net