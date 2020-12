Maria De Filippi chiama in diretta da Fazio e prende in giro bonariamente Sabrina Ferilli ospite in collegamento (Di lunedì 7 dicembre 2020) Maria De Filippi ieri sera ha chiamato in diretta Fabio Fazio per intervenire durante l’intervista realizzata con Sabrina Ferilli che – in collegamento da casa – è stata celebrata dal conduttore. A domanda diretta di Fazio se davvero condurrebbe (come dichiarato dalla stessa De Filippi) il Festival di Sanremo con Maria, Sabrina Ferilli ha sbottato ironicamente come riportato da FanPage. “Queste sono quelle stron*ate che spara la De Filippi. Per mettermi in imbarazzo butta lì queste miccette. Maria dice che dico le parolacce? Quelle le dico perché mi esaspera, mi perseguita. Sa tutto quello che non mi piace e lo fa ... Leggi su biccy (Di lunedì 7 dicembre 2020)Deieri sera hato inFabioper intervenire durante l’intervista realizzata conche – inda casa – è stata celebrata dal conduttore. A domandadise davvero condurrebbe (come dichiarato dalla stessa De) il Festival di Sanremo conha sbottato ironicamente come riportato da FanPage. “Queste sono quelle stron*ate che spara la De. Per mettermi in imbarazzo butta lì queste miccette.dice che dico le parolacce? Quelle le dico perché mi esaspera, mi perseguita. Sa tutto quello che non mi piace e lo fa ...

