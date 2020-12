L’Inter vince ancora ma è migliorabile: cambi in vista a centrocampo (Di domenica 6 dicembre 2020) Con la vittoria di ieri sera, terza consecutiva in campionato, L’Inter di Antonio Conte si è portata al secondo posto solitario in Serie A a soli 2 punti dal Milan capolista (che giocherà stasera). I nerazzurri vantano il miglior attacco della Serie A grazie ai dieci goal segnati nelle tre vittorie che ha inanellato la L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 6 dicembre 2020) Con la vittoria di ieri sera, terza consecutiva in campionato,di Antonio Conte si è portata al secondo posto solitario in Serie A a soli 2 punti dal Milan capolista (che giocherà stasera). I nerazzurri vantano il miglior attacco della Serie A grazie ai dieci goal segnati nelle tre vittorie che ha inanellato la L'articolo

fravanzini : @MorroLuca1 Qui non si tratta di aspetti tecnici , se l’Inter vince Conte ha ragione. Ma come uomo si dimostra uno… - FSolleciti : @Vatenerazzurro1 L'inter vince e convince, martedì c'è una finale e voi non fate altro che piangere per Eriksen 7 m… - gaiaitaliacom : L’Inter vince col Bologna per 3-1 - milanonewsgaia : L’Inter vince col Bologna per 3-1 - gaiaitaliacom : L’Inter vince col Bologna per 3-1 -

Ultime Notizie dalla rete : L’Inter vince SNAI – Serie A: Juve-Torino, derby da «1» fissoRoma-Sassuolo, sfida Over con Fonseca favorito Fortune Italia