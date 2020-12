Juventus U23-Pro Patria 3-1, seconda vittoria di fila per i bianconeri (Di domenica 6 dicembre 2020) Continua la marcia della Juventus U23 di Mister Lamberto Zauli che ottiene la seconda vittoria consecutiva nel Girone A di Serie C rimanendo in piena zona play-off, nella gara valida per la 14a giornata di campionato. La Pro Patria, ospite di oggi al Moccagatta di Alessandria, si presentava con la miglior difesa del campionato, infilata oggi però per ben 3 volte dai bianconeri, i quali subiscono poi la rete del 3-1 finale, finendo anche sotto di un uomo. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Pirlo in bilico: Agnelli ha già il sostituto La Juventus U23 esce dal campo con un’ottima prestazione fin dall’approccio dei primi minuti. Con questo risultato i ragazzi di Zauli si piazzano al quinto posto della graduatoria che in questo momento garantirebbe la ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 6 dicembre 2020) Continua la marcia dellaU23 di Mister Lamberto Zauli che ottiene laconsecutiva nel Girone A di Serie C rimanendo in piena zona play-off, nella gara valida per la 14a giornata di campionato. La Pro, ospite di oggi al Moccagatta di Alessandria, si presentava con la miglior difesa del campionato, inta oggi però per ben 3 volte dai, i quali subiscono poi la rete del 3-1 finale, finendo anche sotto di un uomo. LEGGI ANCHE: Calciomercato, Pirlo in bilico: Agnelli ha già il sostituto LaU23 esce dal campo con un’ottima prestazione fin dall’approccio dei primi minuti. Con questo risultato i ragazzi di Zauli si piazzano al quinto posto della graduatoria che in questo momento garantirebbe la ...

OLBIA. La vittoria contro la Juventus U23 è stata smaltita, i tre punti hanno dato ossigeno ma serve continuità. Dopo il tour de force dell’ultimo mese, una settimana intera per rifiatare. Oggi ...

OLBIA. La vittoria contro la Juventus U23 è stata smaltita, i tre punti hanno dato ossigeno ma serve continuità. Dopo il tour de force dell'ultimo mese, una settimana intera per rifiatare. Oggi ...