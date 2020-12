Hakimi si prende l’Inter e offusca anche Lukaku, ora serve continuità (Di domenica 6 dicembre 2020) Achraf Hakimi conquista l’Inter Dopo le buone prestazione nelle prime partite stagionali, Hakimi aveva sollevato su di sé delle critiche per vie di prestazioni non particolarmente brillanti. Ieri sera, però, il numero 2 dell‘Inter è tornato a brillare e i due gol sono solo la prova più evidente della sua ottima prestazione. “I due gol al Bologna sono il ricordo più dolce che si porterà dietro, ma soltanto due momenti di una partita straordinaria per intensità e applicazione, che regala all’Inter una notte a -2 dalla vetta e ulteriori conferme in questa fase di rilancio. Per una notte Hakimi offusca la solita luce di Lukaku, ancora in gol ma anche sprecone. Mancava il suo completo inserimento per poter dire che l’Inter è davvero ... Leggi su intermagazine (Di domenica 6 dicembre 2020) AchrafconquistaDopo le buone prestazione nelle prime partite stagionali,aveva sollevato su di sé delle critiche per vie di prestazioni non particolarmente brillanti. Ieri sera, però, il numero 2 dell‘Inter è tornato a brillare e i due gol sono solo la prova più evidente della sua ottima prestazione. “I due gol al Bologna sono il ricordo più dolce che si porterà dietro, ma soltanto due momenti di una partita straordinaria per intensità e applicazione, che regala aluna notte a -2 dalla vetta e ulteriori conferme in questa fase di rilancio. Per una nottela solita luce di, ancora in gol masprecone. Mancava il suo completo inserimento per poter dire cheè davvero ...

