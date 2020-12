Grecia, un ascensore italiano per l’acropoli di Atene (Di domenica 6 dicembre 2020) In occasione della Giornata Internazionale dedicata alle persone con disabilità, Maspero Elevatori ha consegnato ufficialmente alla Fondazione Onassis e allo Stato greco, l’ascensore panoramico inclinato realizzato su misura dall’azienda italiana per migliorare l’accesso all’acropoli di Atene. L’installazione, che permetterà il trasporto di sedie a rotelle, non solo risolve un problema pratico, ma ha anche un valore simbolico rendendo equo e per tutti l’accesso a un monumento che è parte integrante del patrimonio culturale del Paese e patrimonio dell’umanità dal 1987. Maspero Elevatori, riconosciuta a livello internazionale come leader nella progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti elevatori speciali e di grande pregio, si era aggiudicata l’appalto lo scorso febbraio, prima dello scoppio della pandemia. “Nonostante le ... Leggi su ildenaro (Di domenica 6 dicembre 2020) In occasione della Giornata Internazionale dedicata alle persone con disabilità, Maspero Elevatori ha consegnato ufficialmente alla Fondazione Onassis e allo Stato greco, l’panoramico inclinato realizzato su misura dall’azienda italiana per migliorare l’accesso aldi. L’installazione, che permetterà il trasporto di sedie a rotelle, non solo risolve un problema pratico, ma ha anche un valore simbolico rendendo equo e per tutti l’accesso a un monumento che è parte integrante del patrimonio culturale del Paese e patrimonio dell’umanità dal 1987. Maspero Elevatori, riconosciuta a livello internazionale come leader nella progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti elevatori speciali e di grande pregio, si era aggiudicata l’appalto lo scorso febbraio, prima dello scoppio della pandemia. “Nonostante le ...

HarryPapadakis2 : RT @GreeceinItaly: Curiosità @Ansa 1. L'ascensore per persone disabili all' #Acropoli di #Atene 2. Storni sopra il cielo di #Nafplio, sud… - Moky_1988 : RT @GreeceinItaly: Curiosità @Ansa 1. L'ascensore per persone disabili all' #Acropoli di #Atene 2. Storni sopra il cielo di #Nafplio, sud… - EEvienia : RT @GreeceinItaly: Curiosità @Ansa 1. L'ascensore per persone disabili all' #Acropoli di #Atene 2. Storni sopra il cielo di #Nafplio, sud… - GreeceinItaly : Curiosità @Ansa 1. L'ascensore per persone disabili all' #Acropoli di #Atene 2. Storni sopra il cielo di #Nafplio,… -

Ultime Notizie dalla rete : Grecia ascensore Grecia, un ascensore italiano per l'acropoli di Atene Il Denaro Grecia, un ascensore italiano per l’acropoli di Atene

In occasione della Giornata Internazionale dedicata alle persone con disabilità, Maspero Elevatori ha consegnato ufficialmente alla Fondazione Onassis e allo Stato greco, l’ascensore panoramico inclin ...

Grecia. La Fondazione Onassis consegna allo Stato l’ascensore della Maspero Elevatori per l’Acropoli

Ieri, in occasione della Giornata Internazionale dedicata alle Persone con Disabilità, Maspero Elevatori ha consegnato ufficialmente alla Fondazione Onassis e allo Stato greco, l’ascensore panoramico ...

In occasione della Giornata Internazionale dedicata alle persone con disabilità, Maspero Elevatori ha consegnato ufficialmente alla Fondazione Onassis e allo Stato greco, l’ascensore panoramico inclin ...Ieri, in occasione della Giornata Internazionale dedicata alle Persone con Disabilità, Maspero Elevatori ha consegnato ufficialmente alla Fondazione Onassis e allo Stato greco, l’ascensore panoramico ...