Fonseca furioso con Maresca | Arbitraggio incomprensibile

ROMA - Una Roma in dieci uomini per tutto il secondo tempo per l'espulsione di Pedro pareggia 0 a 0 all'Olimpico contro il Sassuolo di De Zerbi. Tante proteste in campo da parte dei giallorossi per le ...

«L'arbitraggio ha condizionato la gara, gli episodi parlano da soli. Io normalmente non parlo di arbitri, ma oggi è evidente»: lo ha detto Paulo Fonseca nella conferenza ...

Paulo Fonseca espulso da Maresca al duplice fischio di Roma-Sassuolo parla così: "Non capisco il primo cartellino giallo a Pedro".

«L'arbitraggio ha condizionato la gara, gli episodi parlano da soli. Io normalmente non parlo di arbitri, ma oggi è evidente»: lo ha detto Paulo Fonseca nella conferenza ...Paulo Fonseca espulso da Maresca al duplice fischio di Roma-Sassuolo parla così: "Non capisco il primo cartellino giallo a Pedro".