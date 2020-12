Delrio (Pd): “Se c’è un no all’Europa sul Mes la maggioranza è finita” (Di domenica 6 dicembre 2020) Mentre continua la mediazione interna al Movimento Cinque Stelle dopo la spaccatura sulla risoluzione che riguarda il Mes, il Fondo salva Stati europeo, e che sarà oggetto di voto mercoledì in occasione delle comunicazioni del premier Giuseppe Conte, dall’altro lato della maggioranza arrivano parole nette. Graziano Delrio, capogruppo del Pd alla Camera, in un’intervista a Repubblica avverte: “So che i capi politici del Movimento, Di Maio e Crimi, stanno lavorando responsabilmente per recuperare il dissenso interno. Io voglio dire chiaramente che questa prova non ha un appello”. Delrio sottolinea: “Il Pd è entrato in coalizione per modificare la collocazione dell’Italia e recuperare appieno la sua vocazione europeista. Se ci fosse uno stop sul percorso che noi riteniamo fondamentale e che tanti benefici ha portato al Paese, ecco, se ci ... Leggi su tpi (Di domenica 6 dicembre 2020) Mentre continua la mediazione interna al Movimento Cinque Stelle dopo la spaccatura sulla risoluzione che riguarda il Mes, il Fondo salva Stati europeo, e che sarà oggetto di voto mercoledì in occasione delle comunicazioni del premier Giuseppe Conte, dall’altro lato dellaarrivano parole nette. Graziano, capogruppo del Pd alla Camera, in un’intervista a Repubblica avverte: “So che i capi politici del Movimento, Di Maio e Crimi, stanno lavorando responsabilmente per recuperare il dissenso interno. Io voglio dire chiaramente che questa prova non ha un appello”.sottolinea: “Il Pd è entrato in coalizione per modificare la collocazione dell’Italia e recuperare appieno la sua vocazione europeista. Se ci fosse uno stop sul percorso che noi riteniamo fondamentale e che tanti benefici ha portato al Paese, ecco, se ci ...

graziano_delrio : L`Italia ha il tasso di natalità più basso d`Europa e uno dei più bassi del mondo. Tutti i progetti di crescita che… - repubblica : Oggi su Rep: ?? Mes, Delrio: “Non avrebbe senso portare avanti l’alleanza se ci fosse un no all’Europa” [di Carmelo… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Mes, Delrio: “Non avrebbe senso portare avanti l’alleanza se ci fosse un no all’Europa” - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Mes, Delrio: “Non avrebbe senso portare avanti l’alleanza se ci fosse un no all’Europa” - repubblica : Mes, Delrio: “Non avrebbe senso portare avanti l’alleanza se ci fosse un no all’Europa” -

Ultime Notizie dalla rete : Delrio “Se Padre Sorge: Delrio, 'ha reso Chiesa vicina a cittadini' Affaritaliani.it