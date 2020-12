Crotone-Napoli 0-4 | grande vittoria per gli azzurri

(Di domenica 6 dicembre 2020) Nella decima giornata di Serie A allo Stadio Ezio Scida il matchsi è concluso per 0-4 con unincontenibile. Ilè terzo in classifica con 20 punti mentre ilsi trova in ultima posizione con 2 punticome si è svolta la partita? Primo tempo Subito dopo il fischio d’inizio Petagna raccoglie il passaggio ed evita i difensori calciando però la palla fuori anche di poco. La partita prosegue con le squadre molto aggressive ed al 24? Petagna ci ritenta trovando però il portiere a parare il tiro. Al 31? Insigne chiude il triangolo con Zielinski calciando in rete: 0-1. Iltenta di recuperare con Vulic che tenta la conclusone parata però dal portiere. Secondo tempo Un secondo tempo che ...

I partenopei indirizzano la contesa dopo 31’ di gara poi nella ripresa mettono in atto l’allungo decisivo con altri tre gol Un 4-0 che non lascia dubbi. Il Napoli, in attesa della gara decisiva di gio ...Crotone - Napoli highlights e gol, ecco le immagini della partita. Vittoria in scioltezza per gli uomini di Gattuso ...