Conclusa l’udienza per Patrick Zaki | ma il verdetto slitta

ROMA – Si è conclusa alla terza sessione del Tribunale per l'antiterrorismo del Cairo l'udienza per decidere del rinnovo della detenzione di 45 giorni per Patrick Zaki, ma come riferiscono all'agenzia Dire fonti interne all'Egyptian initiative for personal rights (Eipr), il verdetto non sarà reso nota prima di domani. Le stesse fonti riferiscono che in aula, Zaki ha dichiarato che le accuse contro di lui sono "infondate" e a denunciato di aver già trascorso dieci mesi in carcere. Patrick Zaki, un collaboratore dell'Eipr, si trova da 305 giorni in detenzione cautelare nel Carcere di massima sicurezza di Tora, al Cairo.

