Leggi su linkiesta

(Di domenica 6 dicembre 2020) Una casellina, una preparazione, una storia. Ricette delle nonne e tradizioni gastronomiche regionali: L’Avvento sottoforma di piatti da preparare in famiglia, raccontati uno al giorno. Quell’anno la neve non era ancora arrivata a imbiancare le montagne, nessuno capiva il perché. Era la sera della Vigilia, e Courmayeur sembrava avere qualcosa di insolito, quasi di sbagliato, senza il candido manto a proteggerla. Così Rhemy, giovane spazzacamino, prese il coraggio a due mani e salì sul Monte Bianco: una scalata tutt’altro che facile, ma quando fu in vetta si accorse che il vero pericolo doveva ancora arrivare. Un gigante, scuro in volto, tratteneva la neve e non la lasciava cadere a valle. Rhemy, cuore buono, capì che il gigante non era cattivo, ma soltanto molto solo. E si offrì di restare con lui per fargli compagnia. Il gigante liberò la neve, che scese finalmente sui tetti e sulle ...