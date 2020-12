Bill Gates ci impianterà i Quantum Dots nei vaccini: il ritorno della bufala (Di domenica 6 dicembre 2020) Bill Gates ci impianterà i Quantum Dots nei vaccini è una bufala che dovrebbe dirvi qualcosa. Perché per prima cosa è una bufala. Per seconda cosa ne avevamo già parlato qui, assieme a molte altre bufale. Perché era previsto, è prevedibile, lo sapevamo. È il meccanismo con cui funziona l’Infodemia, il meccanismo tipico dell’antivaccinismo militante online. Qualcosa che ricorda quei videogiochi di un tempo dove nel livello finale cominciava una specie di forca caudina di tutti i nemici sconfitti nei livelli passati prima di arrivare al boss finale. E col vaccino ormai pronto alla distribuzione, è ovvio che chi ha deciso di fare della lotta ai vaccini un suo immotivato cavallo di battaglia in ... Leggi su bufale (Di domenica 6 dicembre 2020)cineiè unache dovrebbe dirvi qualcosa. Perché per prima cosa è una. Per seconda cosa ne avevamo già parlato qui, assieme a molte altre bufale. Perché era previsto, è prevedibile, lo sapevamo. È il meccanismo con cui funziona l’Infodemia, il meccanismo tipico dell’antismo militante online. Qualcosa che ricorda quei videogiochi di un tempo dove nel livello finale cominciava una specie di forca caudina di tutti i nemici sconfitti nei livelli passati prima di arrivare al boss finale. E col vaccino ormai pronto alla distribuzione, è ovvio che chi ha deciso di farelotta aiun suo immotivato cavallo di battaglia in ...

borghi_claudio : @sebdelpio MA SVEGLIA!!! Bill Gates ha 120 miliardi e per voi è plausibile che a PALMI ci sia il signor ROBERTO REC… - clikservernet : Bill Gates ci impianterà i Quantum Dots nei vaccini: il ritorno della bufala - Noovyis : (Bill Gates ci impianterà i Quantum Dots nei vaccini: il ritorno della bufala) Playhitmusic -… - guardosolo : RT @rocco_tanica: La #Pfizer mi ha regalato il #vaccino Covid in anteprima. Non so se è vero che ti inoculano anche il chip di Bill Gates,… - daniele19921 : RT @FalzoniGisella: ma chi cazzo è Bill Gates che deve decidere sulla nostra salute? Dovrebbero arrestarlo insieme agli stronzi che hanno… -