Ancora un poker per il Calcio Napoli in campionato: 4-0 a Crotone (Di domenica 6 dicembre 2020) Sblocca Insigne nel primo tempo. Nella ripresa, dopo l’espulsione di Petriccione segnano Lozano, Demme e Petagna Contro l’ultima in classifica, in trasferta, il Calcio Napoli cerca la vittoria e soprattutto la conferma nelle zone alte della classifica. Tantissimi gli impegni e Gattuso, tenendo sempre presente l’assenza di Osimhen ed Hysaj cerca di alternare i Leggi su 2anews (Di domenica 6 dicembre 2020) Sblocca Insigne nel primo tempo. Nella ripresa, dopo l’espulsione di Petriccione segnano Lozano, Demme e Petagna Contro l’ultima in classifica, in trasferta, ilcerca la vittoria e soprattutto la conferma nelle zone alte della classifica. Tantissimi gli impegni e Gattuso, tenendo sempre presente l’assenza di Osimhen ed Hysaj cerca di alternare i

EasyMediaAsia : Napoli-Roma 4-0: gol e highlights. Insigne omaggia Maradona, poker degli azzurri: La squadra di Gattuso vince ancor… - lucigno58923113 : @Claudietta673 Si poker di 4 stronze (simili ai loro colleghi maschi) con le quali non vinceremo mai una mano e pur… - SarnoRaffaele : RT @cmdotcom: #SerieB: la #Salernitana vince ancora, poker della #Spal, #Frosinone batte Chievo in rimonta, #LecceVenezia 2-2 - cmdotcom : #SerieB: la #Salernitana vince ancora, poker della #Spal, #Frosinone batte Chievo in rimonta, #LecceVenezia 2-2… - GiocoNews_it : Il #poker online cresce ancora di un terzo nel mese di novembre 2020 -