Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2020 ore 09 | 30

(Di sabato 5 dicembre 2020)DEL 5 DOCEMBREORE 09:20 UMBERTO VERINI NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’ASCOLTO AL CONSUETO APPUNTAMENTO OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO AL MOMENTO FLUIDO LUNGO TUTTO L’ANELLO DEL GRA E SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELATTENZIONE SU VIA DI PRATICA ALTEZZA VIA DE LA COLUMELLA A CAUSA DI UN INCIDENTE QUALCHE DISAGIO SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI PIAZZA ANTONIO GRAMSCI NEI DUE SENSI, SIAMO NEL COMUNE DI ALBANO LAZIALE CI SPOSTIAMO SUI MEZZI PUBBLICI AL MOMENTO LE LINEE TRAM 2 E 3 SONO SOSTITUITE DA BUS SULL’INTERA TRATTA MENTRE LA LINEA 19 SOLO DA PORTA MAGGIORE A PIAZZA RISORGIMENTO PASSIAMO AL METEO, IN TUTTA LA GIORNATA DI OGGI SONO PREVISTI VENTI SOSTENUTI E PIOGGE COPIOSE ATTENZIONE ALLA GUIDA PROPRIO A CAUSA DELLE DIFFICILI CONDIZIONI ...