Verissimo | Giuliano Sangiorgi pazzo della figlia Stella | “È così importante”

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 5 dicembre 2020) L’odierna puntata disi tinge di musica con la presenza in studio di. Il cantante ripercorre le principali tappesua vita, tra privato e carriera professionale. E, parlandonata due anni fa, si lascia andare a dolcissime dichiarazioni: “Èimportante per la mia vita“.è uno degli ospiti del nuovo appuntamento con, condotto da Silvia Toffanin. Il cantante è reduce dalla pubblicazione dell’ultimo disco dei Negramaro, Contatto, che sta scalando le classifiche musicali del periodo. Una parola simbolo, specialmente in questo periodo dove ...