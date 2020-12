Valentina Vignali | farfalla sorridente col vestitino striminzito – FOTO

(Di sabato 5 dicembre 2020) Più bella che mai,fa innamorare migliaia e migliaia di ammiratori con degli scatti in cui appare come fossimo in un sogno. Ormai la professione principale diè quella della influencer. La romagnola ha un fisico da modella, un corpo perfetto, e nonostante lo sport continui ad occupare ancora una parte L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

PBItaliana : Valentina VIGNALI - 81Dillip : RT @PBItaliana: Valentina VIGNALI - PBItaliana : Valentina VIGNALI - ItalianCelebrit : ??Valentina Vignali?? - zazoomblog : Valentina Vignali primo piano magnetico: “Da quello sguardo vedo che…” - #Valentina #Vignali #primo #piano -

Ultime Notizie dalla rete : Valentina Vignali

ViaggiNews.com

Più bella che mai, Valentina Vignali fa innamorare migliaia e migliaia di ammiratori con degli scatti in cui appare come fossimo in un sogno ...L'amata cestista italiana Valentina Vignali continua a far "rifare" gli occhi ai suoi followers, pubblicando fotografie e video in cui il suo fisico allenato ...