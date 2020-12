Un “Natale di sacrifici”: 70mila agenti controlleranno il rispetto del coprifuoco (Di sabato 5 dicembre 2020) Vi sarà un sensibile aumento dei controlli durante il Natale: a renderlo noto è stata la ministra Lamorgese, che ha spiegato come 70mila agenti controlleranno che i cittadini non violino le misure e il coprifuoco imposto dal Dpcm. Secondo quanto spiegato dalla ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, durante lo speciale di Sky TG24 Live In Courmayeur, L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 5 dicembre 2020) Vi sarà un sensibile aumento dei controlli durante il Natale: a renderlo noto è stata la ministra Lamorgese, che ha spiegato comeche i cittadini non violino le misure e ilimposto dal Dpcm. Secondo quanto spiegato dalla ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, durante lo speciale di Sky TG24 Live In Courmayeur, L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

zdengo : RT @MiTomorrow: «Sacrifici ora per evitare peggioramento nel 2021» ?? #natale #sacrifici #covid #4Dicembre - MiTomorrow : «Sacrifici ora per evitare peggioramento nel 2021» ?? #natale #sacrifici #covid #4Dicembre - umbertinos : @robersperanza @GiuseppeConteIT “sacrifici ora per salvare il Natale” “sacrifici ora per evitare peggioramenti 2021… - Alessan77616441 : @Adnkronos Ad ottobre sacrifici per salvare il Natale,a Natale sacrifici per prevenire nuove ondate,cosa vi serve a… - Domy61905088 : @Adnkronos 'salviamo il natale,sacrifici ora' (cit. ottobre-novembre) -