Stefano D’Orazio | tutto su di lui – età | malattia | Covid | moglie

Stefano D'Orazio è stato uno dei componenti storici dei Pooh, la band pop rock più amata d'Italia. Famoso per aver ricoperto per tantissimi anni il ruolo di batterista, in realtà Stefano è stato anche il cantante e soprattutto il paroliere del gruppo per moltissime canzoni. Chi è Stefano D'Orazio Stefano D'Orazio nacque a Roma il 12 settembre 1948 sotto il segno della Vergine. La passione per la batteria s'insediò in lui negli anni del liceo. Agli esordi Stefano e i suoi compagni suonavano nei locali della periferia romana. Ma fin da subito il batterista mostrò una propensione per la scrittura di testi di canzoni. La svolta della sua vita fu l'ingresso nei Pooh, avvenuto l'8 settembre 1971 dopo l'addio di Valerio Negrini.

