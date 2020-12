Spezia-Lazio, ore 15.00: le formazioni ufficiali (Di sabato 5 dicembre 2020) Le scelte ufficiali di Vincenzo Italiano e Simone Inzaghi per il match della 10ª giornata di Serie A tra Spezia e Lazio Leggi su 90min (Di sabato 5 dicembre 2020) Le sceltedi Vincenzo Italiano e Simone Inzaghi per il match della 10ª giornata di Serie A tra

WhoScored : ???? Cristiano Ronaldo in Serie A this season ?? Sampdoria ????? ?? Roma ???? ?? Spezia ???? ?? Lazio ?? ?? Cagliari ????… - skorermilliyet : ?? Spezia 11'i: Provedel, Chabot, Salva, Bastoni, Ricci, Estevez, Maggiore, Farias, Gyasi, Nzola ?? Lazio 11'i: Rein… - KanaProno : BET BUTEUR ?? ???? Spezia - Lazio ? 15h00 ?? Immobile 1.82 ?? (1%) #TeamParieur ?? ?? - TUTTOJUVE_COM : Spezia-Lazio: formazioni ufficiali. Pereira-Immobile in attacco - SPress24 : Le formazioni ufficiali di Spezia-Lazio -