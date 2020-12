Pomigliano, due arresti per l’attacco hacker a Leonardo Spa (Di sabato 5 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiPomigliano d’Arco – Sono stati individuati e arrestati, dai poliziotti del Cnaipic e del compartimento della Polizia postale di Napoli, i responsabili degli attacchi alle strutture informatiche di Leonardo Spa. I due, un ex dipendente e un dirigente della società, sono accusati dei delitti di accesso abusivo a sistema informatico, intercettazione illecita di comunicazioni telematiche e trattamento illecito di dati personali e di depistaggio. Nella prima denuncia fatta nel 2017, la società Leonardo Spa segnalava un traffico anomalo di dati in uscita dallo stabilimento di Pomigliano D’Arco (Napoli). Il traffico anomalo risultava diretto verso una pagina web di cui è stato eseguito il sequestro preventivo. L’anomalia informatica sembrava circoscritta ad un numero ristretto di postazioni con una ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 5 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutid’Arco – Sono stati individuati e arrestati, dai poliziotti del Cnaipic e del compartimento della Polizia postale di Napoli, i responsabili degli attacchi alle strutture informatiche diSpa. I due, un ex dipendente e un dirigente della società, sono accusati dei delitti di accesso abusivo a sistema informatico, intercettazione illecita di comunicazioni telematiche e trattamento illecito di dati personali e di depistaggio. Nella prima denuncia fatta nel 2017, la societàSpa segnalava un traffico anomalo di dati in uscita dallo stabilimento diD’Arco (Napoli). Il traffico anomalo risultava diretto verso una pagina web di cui è stato eseguito il sequestro preventivo. L’anomalia informatica sembrava circoscritta ad un numero ristretto di postazioni con una ...

