Pirlo | “Troppo statici nel primo tempo Poi meglio | nel nostro DNA c’è tanto cuore”

La Juve ha rimontato il Torino e Andrea Pirlo ha vinto il suo primo derby da allenatore. Il tecnico bianconero a fine partita è apparso contento del risultato ottenuto: "Da allenatore è più faticoso, ma è più bella la sensazione finale. Il primo tempo? Quando perdi tutti i duelli in un derby tenere le redini del gioco è difficile. Eravamo poco aggressivi, lenti a muovere la palla, statici e non riempivamo l'area. Nel secondo tempo abbiamo cambiato marcia, nel nostro DNA c'è tanto cuore e tanta intensità. Abbiamo creato parecchio e non abbiamo sofferto mai. I cambi sono entrati bene con voglia e dinamismo, il risultato è arrivato anche grazie a questo. Cuadrado? Un campione, un giocatore abituato a giocare queste partite. Chiesa? Sta imparando a gestire ...

