Omicidio Meredith, Rudy Guede libero dopo 13 anni: "Lavora alla Caritas" (Di sabato 5 dicembre 2020) Torna in libertà Rudy Guede, condannato nell'ambito del processo Meredith. Si è laureato nei 13 anni passati in carcere e ha anche un lavoro. È tornato in libertà Rudy Guede, anche se non ancora in maniera definitiva. Lui è l'ivoriano che ha trascorso 13 anni in carcere per via dell'Omicidio di Meredith Kercher. Non è L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

