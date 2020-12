Monza, Galliani: «Balotelli? L’ho bacchettato molto, è la sua ultimissima possibilità» (Di sabato 5 dicembre 2020) Adriano Galliani ha parlato all’ANSA della scelta del Monza di ingaggiare Mario Balotelli: queste le parole dell’ad del club brianzolo Adriano Galliani, ad del Monza, ha parlato all’ANSA della scelta del club brianzolo di ingaggiare Mario Balotelli. Le sue parole. «L’ho bacchettato molto, gli ho detto che questa è veramente l’ultima, l’ultima, l’ultima chiamata. Gli voglio bene. Mario è un giocatore che con i mezzi tecnici e fisici che ha doveva fare molto di più. Ha fatto intravedere qualità eccelse, non si capisce perché non possa andare avanti. Ha solo 30 anni”. E’ un’operazione “intrigante” su cui c’è stato il benestare del proprietario del club, il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. Il presidente Berlusconi ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 5 dicembre 2020) Adrianoha parlato all’ANSA della scelta deldi ingaggiare Mario: queste le parole dell’ad del club brianzolo Adriano, ad del, ha parlato all’ANSA della scelta del club brianzolo di ingaggiare Mario. Le sue parole. «, gli ho detto che questa è veramente l’ultima, l’ultima, l’ultima chiamata. Gli voglio bene. Mario è un giocatore che con i mezzi tecnici e fisici che ha doveva faredi più. Ha fatto intravedere qualità eccelse, non si capisce perché non possa andare avanti. Ha solo 30 anni”. E’ un’operazione “intrigante” su cui c’è stato il benestare del proprietario del club, il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. Il presidente Berlusconi ...

