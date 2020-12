"Mi sono già organizzata tre cene diverse per 6 nipoti" (Di sabato 5 dicembre 2020) Manila Alfano Lucia Rizzi, diventata la tata più famosa d'Italia con il programma televisivo Sos Tata ha ben sei nipoti, due piccolissime di quattro e sei anni. Lucia Rizzi, diventata la tata più famosa d'Italia con il programma televisivo Sos Tata ha ben sei nipoti, due piccolissime di quattro e sei anni. «Ma tutti purtroppo vivono fuori Milano e così in questo periodo non ho potuto vederli spesso». In casa sua il Natale è una tradizione davvero sentita, «Eravamo abituati che tutta la tribù veniva a casa mia il 25 mattina, tutti e 14 arrivavano da noi e trovavano i pacchetti da scartare sotto l'albero in salotto. Quest'anno mi rendo conto che dobbiamo attenerci alle regole, c'è chi soffre davvero, dobbiamo avere rispetto». Ma Tata Lucia non ha certo intenzione di farsi scoraggiare. «Prima di tutto ho già organizzato nel mio palazzo la ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 5 dicembre 2020) Manila Alfano Lucia Rizzi, diventata la tata più famosa d'Italia con il programma televisivo Sos Tata ha ben sei, due piccolissime di quattro e sei anni. Lucia Rizzi, diventata la tata più famosa d'Italia con il programma televisivo Sos Tata ha ben sei, due piccolissime di quattro e sei anni. «Ma tutti purtroppo vivono fuori Milano e così in questo periodo non ho potuto vederli spesso». In casa sua il Natale è una tradizione davvero sentita, «Eravamo abituati che tutta la tribù veniva a casa mia il 25 mattina, tutti e 14 arrivavano da noi e trovavano i pacchetti da scartare sotto l'albero in salotto. Quest'anno mi rendo conto che dobbiamo attenerci alle regole, c'è chi soffre davvero, dobbiamo avere rispetto». Ma Tata Lucia non ha certo intenzione di farsi scoraggiare. «Prima di tutto ho già organizzato nel mio palazzo la ...

M5S_Camera : APPROVIAMO SUBITO LE NOSTRE LEGGI SU CONFLITTO D’INTERESSI E LOBBYING Noi ci siamo, siamo pronti per dare al Paese… - Capezzone : Umile segnalazione pro contribuenti. L’inaccettabile ulteriore ipotesi giallorossa di patrimoniale è - appunto - ul… - virginiaraggi : Ecco i nuovi giochi per i bambini all’interno del parco dell’Ex-Snia, in via Prenestina. Ve ne avevo parlato recent… - purplevfox : @denisemouret @Adagiwoah @_shelbyparis @kieplzzzz Sono molto rispettosa della black community e, come ho già detto,… - ICapranica : @Vincenza_Lab @forza_italia La #patrimoniale è una vera e propria rapina agli italiani!! L’ennesima #rapina direi.… -

Ultime Notizie dalla rete : sono già SNAI – Europa League: italiane favorite Napoli, colpo qualificazione a 1,80 Fortune Italia