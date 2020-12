Mes | Meloni | ' riforma è salva banche tedesche'

(Di sabato 5 dicembre 2020) Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "Siamo coerentemente contrari sia alla" del Mes, perchè lo trasforma "sempre più in un fondo, segnatamente", e "all'accesso anche nella cosiddetta versione senza condizionalità, perchè purtroppo non è senza condizionalità". Così, Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia, durante un confronto tra i leader politici organizzato da Sky Tg 24.

A detta di Giorgia Meloni sono due i possibili scenari che si presenteranno il 9 dicembre, giorno in cui Giuseppe Conte chiederà in ...