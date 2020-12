Il Capodanno di Rai 1 annullato per il Covid. Confermato, invece, il Grande Fratello Vip (Di sabato 5 dicembre 2020) La pandemia da Covid-19 sta creando non pochi problemi ai palinsesti televisivi di tutte le emittenti, costrette a rivedere costantemente tutti i propri piani, anche all’ultimo momento. È questo il caso dell’immancabile Capodanno targato Rai 1, L’anno che verrà, che quest’anno sarebbe dovuto andare in onda dall’Acciaieria di Terni. Nelle ultime ore, però, il comunicato ufficiale dell’Ast, l’Acciaieria di Terni, ha vanificato ogni speranza di realizzare il classico Capodanno di Rai1 – costato alla Regione Umbria 500.000€ ed al Comune di Terni 150.000€ – incompatibile con l’ultimo Dpcm emanato giovedì 3 dicembre. Anche gli emissari della Rai si sono pronunciati in merito: “Con la consigliera Rita Borioni abbiamo condiviso alcune preoccupazioni circa la produzione di fine anno che dovrebbe svolgersi in Umbria, presso le ... Leggi su trendit (Di sabato 5 dicembre 2020) La pandemia da-19 sta creando non pochi problemi ai palinsesti televisivi di tutte le emittenti, costrette a rivedere costantemente tutti i propri piani, anche all’ultimo momento. È questo il caso dell’immancabiletargato Rai 1, L’anno che verrà, che quest’anno sarebbe dovuto andare in onda dall’Acciaieria di Terni. Nelle ultime ore, però, il comunicato ufficiale dell’Ast, l’Acciaieria di Terni, ha vanificato ogni speranza di realizzare il classicodi Rai1 – costato alla Regione Umbria 500.000€ ed al Comune di Terni 150.000€ – incompatibile con l’ultimo Dpcm emanato giovedì 3 dicembre. Anche gli emissari della Rai si sono pronunciati in merito: “Con la consigliera Rita Borioni abbiamo condiviso alcune preoccupazioni circa la produzione di fine anno che dovrebbe svolgersi in Umbria, presso le ...

