Happy days, morto Warren Berlinger: l'attore aveva 83 anni (Di sabato 5 dicembre 2020) è : l'attore statunitense è mancato al Henry Mayo Newhall Hospital di Valencia, in California. aveva 83 anni. Berlinger ha recitato in tanti film tra cui spiccano 'La corsa più pazza d'America', 'Il ... Leggi su leggo (Di sabato 5 dicembre 2020) è : l'statunitense è mancato al Henry Mayo Newhall Hospital di Valencia, in California.83ha recitato in tanti film tra cui spiccano 'La corsa più pazza d'America', 'Il ...

ilmessaggeroit : Happy days, morto Warren Berlinger: l'attore aveva 83 anni - CogliaWho : Missione impossibile: trovare un'immagine da usare per rappresentare un lutto nel cast di Happy days - fvansesca : ieri sera ho ballato ascoltando 'happy days' prima di andare a letto e penso si noti - nemo0703 : @ilgiornale Bella famigliola in sintonia e stile happy days - Coca Cola - Barilla :-) - musearte05 : @DonPiricoddi @VincenzoOrab96 Mi raccomando, non dimenticate Happy days e Saranno famosi! O siete troppo piccoli e non li vedevate? -