Gp Sakhir | Bottas in pole position Russell in prima fila

(Di sabato 5 dicembre 2020) Valtteriottiene lanelle qualifiche del GP di, penultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il pilota finlandese scattera' per la quinta volta in stagione dallaposizione grazie al giro dal tempo di 53"337. A completare lal'altra Mercedes di George, sostituto del campione iridato Lewis Hamilton, con un ritardo di appena 26 centesimi mentre deve accontentarsi della terza piazza Max Verstappen al volante della Red Bull (+0"056). Sussulto per Charles Leclerc, quarto e a 0"236 da, la qualifica di Sebastian Vettel era invece terminata nel Q2 con un tredicesimo posto.

SkySportF1 : ?? Bottas inizia a carburare (-30 ??#FP3) ?? Leclerc nella top-5, Vettel indietro I tempi ? - SkySportF1 : ?? Verstappen batte Bottas (?? #FP3) ? Sorprese Gasly e Ocon ? Russell più staccato, Ferrari fuori dalla top-10 I ris… - RDSca : Valtteri Bottas partira 1er, Lance Stoll 10e - QdSit : Bottas in pole nel Gp di Sakhir, seconda fila per Leclerc #qds #qdsnotizie - Motorsport_IT : #F1 | Bottas poleman a Sakhir: 'La gara sarà un'incognita' -

Prima fila in carriera per George Russell. Il pilota britannico, chiamato in Mercedes per sostituire il connazionale Lewis Hamilton risultato positivo al Covid-19, ha concluso le qualifiche del Gran P ...Il finlandese ha detto di essere soddisfatto di aver portato a casa la miglior prestazione, aggiungendo però di aver fatto qualifiche migliori ...