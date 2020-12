F1, Antonio Giovinazzi: “Ho compiuto un ottimo giro nella seconda sessione” (Di sabato 5 dicembre 2020) Antonio Giovinazzi è soddisfatto al termine delle qualifiche del Gran Premio di Sakhir, penultimo atto del Mondiale di F1 2020. Il pilota di casa Alfa Romeo conclude al 14° posto la Q2 e domani alle ore 18.10 italiane scatterà quindi alle spalle della Rossa del tedesco Sebastian Vettel. Il pilota pugliese è fiducioso in vista della gara di domani, consapevole delle insidie presenti nel particolare circuito del Bahrain. La strategia sarà infatti cruciale per non finire imbottigliati nel traffico delle vetture più lente. L’italiano ha espresso ai microfoni della massima formula la sua soddisfazione al termine delle qualifiche odierne: “Ero fiducioso di poter lottare per un posto nel Q2 dopo lo scorso fine settimana. Sapevamo che non sarebbe stato facile con una pista scivolosa e con il traffico, ma alla fine siamo riusciti ad entrare ... Leggi su oasport (Di sabato 5 dicembre 2020)è soddisfatto al termine delle qualifiche del Gran Premio di Sakhir, penultimo atto del Mondiale di F1 2020. Il pilota di casa Alfa Romeo conclude al 14° posto la Q2 e domani alle ore 18.10 italiane scatterà quindi alle spalle della Rossa del tedesco Sebastian Vettel. Il pilota pugliese è fiducioso in vista della gara di domani, consapevole delle insidie presenti nel particolare circuito del Bahrain. La strategia sarà infatti cruciale per non finire imbottigliati nel traffico delle vetture più lente. L’italiano ha espresso ai microfoni della massima formula la sua soddisfazione al termine delle qualifiche odierne: “Ero fiducioso di poter lottare per un posto nel Q2 dopo lo scorso fine settimana. Sapevamo che non sarebbe stato facile con una pista scivolosa e con il traffico, ma alla fine siamo riusciti ad entrare ...

